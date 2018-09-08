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Українців роз’єднує питання декомунізації
Ініціатива “Кальміуська група” оприлюднила результати третьої хвилі соціологічного опитування населення України.
Дослідження проводилося компанією GfK Ukraine на замовлення “Кальміуської групи”, метод опитування – телефонні інтерв’ю з дзвінками на мобільні телефони. Період опитування – з 4 по 20 червня 2018 року.
Вибірка склала 1966 респондентів. Дослідження проводилось в усіх областях України за винятком непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Похибка вибірки для всієї України не перевищує 2,5%, для Донецької та Луганської областей – не перевищує 4,9%
Отримані такі результати:
Особисті зв'язки між Сходом і Заходом України існують і можуть сприяти руйнуванню стереотипів. Так, дві третини населення загалом (66%) та половина мешканців Донбасу (55%) мають особисті зв'язки (як родичі, друзі, колеги, сусіди та інші знайомі) з людьми із Західної України, і третина українців поза межами Донбасу (35%) мають особисті зв'язки з кимось, хто живе на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі.
Щодо особистих зв'язків з людьми, що нині живуть на непідконтрольних територіях, то 65% мешканців підконтрольних територій Донбасу (у порівнянні з 26% серед населення України загалом) мають серед них родичів, друзів або знайомих. Крім того, третина населення загалом (36%) та більше половини жителів Донбасу (58%) має переселенців серед родичів, друзів або знайомих.
Питання декомунізації роз’єднує українців. Найпоширенішими причинами непідтримання декомунізації є повага до радянського минулого та впевненість у тому, що нині існують більш нагальні проблеми, ніж декомунізація. Половина населення загалом (49%) і 37% жителів Донбасу цілком або скоріше підтримують декомунізацію в Україні, натомість третина населення України (34%) і близько половини населення Донбасу (46%) – не підтримують.
43% населення загалом та 51% жителів Донбасу вважають, що їхнє життя чи життя їхніх сімей в радянські часи було кращим, натомість не згодні з цим 42% та 31%, відповідно. Однак, чверть населення України (25%) і третина жителів Донбасу (36%) хотіли би, щоб Радянський Союз відродився і Україна була його частиною, а 68% та 51%, відповідно, не хотіли би, аби це сталося.
Щодо подій, особистостей та країн, які можуть впливати на єдність України. Найбільш позитивно на єдність можуть впливати Тарас Шевченко (його назвали 84% респондентів) та відомі спортсмени, як от Андрій Шевченко, Олександр Усик, Яна Клочкова та інші (74%). Рейтинг для Донбасу аналогічний: 82% жителів Донбасу назвали Тараса Шевченка, 70% – відомих спортсменів. Запорізькі козаки, популярні виконавці чи поп-гурти та Богдан Хмельницький фігурували у 60-66% відповідей населення загалом та в 53-63% відповідей мешканців Донбасу.
Щодо подій, особистостей та країн, які можуть роз’єднувати Україну, більшість населення загалом називає Росію (69%), близько половини – Сталіна (44%) та скасування закону про регіональні мови (42%). Жителі Донбасу вважають інакше: більше половини серед них впевнені, що Україну найбільше роз’єднують Євромайдан (57%), США та Степан Бандера (по 55%).
Щодо історичних подій, дотичних до Донбасу як регіону, про які його жителі хотіли би дізнатися більше, найбільше зацікавлення (відповіді «дуже / скоріше цікаво») викликає життя запорізьких козаків на Донбасі та Рух Опору на Донбасі під час Другої світової війни (77% та 76%, відповідно). Далі за популярністю йдуть такі теми: Донбас у період Українського культурного відродження 1920-х років та індустріалізація Донбасу в 1920-30-х роках (по 71%), Голодомор на Донбасі в 1932-1933 роках (69%). Найменше цікавить дисидентський рух на Донбасі – цю тему назвали половина жителів Донбасу (50%), хоча це може бути пов’язано з тим, що вона найменш відома та зрозуміла, оскільки на питання, чи зацікавила би така тема, отримано найбільшу частку відповідей "важко сказати" серед усіх тем, які можуть бути цікаві опитаним.
Половина населення загалом (51%) та 57% жителів Донбасу підтримують реформу децентралізації; 30% та 26%, відповідно, – не підтримують.
Источник facebook.com/groups.
Теги: Украина, Донбасс, опрос, декоммунизация
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