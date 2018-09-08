- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
- «Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина21:23
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк20:42
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери20:21
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
В Авдеевку воду будут подавать почасово
В субботу, 8 сентября, в прифронтовую Авдеевку воду в дома будут подавать из резервуаров. Воды для населения хватит на четыре дня.
Об этом рассказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, пишет Знамя индустрии.
«В субботу будем раздавать воду, в 13:00, тот запас, что есть в резервуарах – будем раздавать. Приблизительно часа три-четыре будем качать», – сказал он.
По его словам в воскресенье, 9 сентября, начнут развозить техническую воду по старой части города.
«Там проблема: не доходит то, что мы раскачиваем. И также будем привлекать машины ГСЧС, чтобы развозить питьевую воду. Такие мероприятия просчитываем для того, чтобы обеспечить жителей водой», – рассказал Малыхин.
В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщили, что 7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская – АКХЗ №2» и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории).
Отмечается, что 8 сентября подача питьевой воды населению будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью 4000 м³ (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток.
«В случае отсутствия воды в резервуаре обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями», – отметили в ГСЧС.
Напомним, 6 сентября была обесточена Донецкая фильтровальная станция, в связи с этим было прекращено водоснабжение Авдеевки.
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, население
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
- «Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина21:23
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк20:42
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери20:21
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
- «Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина21:23
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк20:42
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери20:21
- Украинские пограничники получили отравление токсичными выбросами в Крыму20:03
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- "Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО
- «Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО