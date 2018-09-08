Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" проходят "правительственные" чистки

08.09.2018 17:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" проходят "правительственные" чистки

Новоназначенный "исполняющий обязанности главы ДНР" Денис Пушилин провёл чистки в "правительстве" псевдореспублики, назначив новых "министров". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Согласно опубликованному "указу", Пушилин назначил пятерых исполняющих обязанности "министров". Вместо Тимофеева и Трапезникова новыми "вице-премьерами" назначены Алексей Ананченко и Владимир Антонов, в том время как Екатерина Матющенко сохранила свою "должность".

Новым "министром доходов и сборов" назначен Евгений Лаврёнов, а "министром иностранных дел" - Наталья Никонорова.
Исполняющим обязанности "главы МВД ДНР" стал Алексей Дикий, а "министерство госбезопасности" будет возглавлять Владимир Павленко.
Пушилин также заменил "главу верховного суда" и назначил трёх новых "заместителей главы совета министров ДНР".
Все назначенные в "указе" "должности" являются временными.

Напомним, вчера "генпрокуратура ДНР" признала назначение Дмитрия Трапезникова незаконным. После этого "народный совет ДНР" назначил на должность и.о. "главы ДНР" Дениса Пушилина. Позже появилась информация о том, что Александра Тимофеева обвиняют в "отжиме" собственности на 850 млн. рублей.
Источник Трибун



Теги: Донбасс, правительство, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх