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В "ДНР" проходят "правительственные" чистки
Новоназначенный "исполняющий обязанности главы ДНР" Денис Пушилин провёл чистки в "правительстве" псевдореспублики, назначив новых "министров". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Согласно опубликованному "указу", Пушилин назначил пятерых исполняющих обязанности "министров". Вместо Тимофеева и Трапезникова новыми "вице-премьерами" назначены Алексей Ананченко и Владимир Антонов, в том время как Екатерина Матющенко сохранила свою "должность".
Новым "министром доходов и сборов" назначен Евгений Лаврёнов, а "министром иностранных дел" - Наталья Никонорова.
Исполняющим обязанности "главы МВД ДНР" стал Алексей Дикий, а "министерство госбезопасности" будет возглавлять Владимир Павленко.
Пушилин также заменил "главу верховного суда" и назначил трёх новых "заместителей главы совета министров ДНР".
Все назначенные в "указе" "должности" являются временными.
Напомним, вчера "генпрокуратура ДНР" признала назначение Дмитрия Трапезникова незаконным. После этого "народный совет ДНР" назначил на должность и.о. "главы ДНР" Дениса Пушилина. Позже появилась информация о том, что Александра Тимофеева обвиняют в "отжиме" собственности на 850 млн. рублей.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, правительство, ДНР, Пушилин
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