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В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных Донецке и Макеевке устроили новую тотальную проверку.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных Донецке и Макеевке же несколько дней устраивают тотальные проверки на автодорогах. При этом образовываются колоссальные пробки на дорогах, а люди говорят об облавах.
Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях, подкрепляя свои сообщения фотофактами:
«FB #Донецк 8-32 «Пр.Ильича — тянучка от набережной до Челюскинцев в связи с орковской проверкой документов»»,
«Донецк ФБ 5.40 Мотель. Шмон. Пока без большой очереди Концентрация мусорских машин по дорогам зашкаливает. Где они были раньше, если на вызова ехали по часу, полтора? Я так понимаю, до 14 сентября будут стоять, до наступления, как говорил Басурин)»,
«07.55»,
«Що за дебільні номери на авто?»,
«Дырявые, мэм((((»,
«Мотель — облава, 7.30».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Макеевка, облава, проверка, дороги, ДНР, боевики, соцсети
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