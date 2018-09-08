"В Москве принято решение..." - известный журналист рассказал, кто на самом деле убил Захарченко

08.09.2018 12:21

Скорость, с которой Россия провела зачистку "ДНР" от группировки Александра Захарченко достоверно подтверждает, что бывший главарь "ДНР" был убит российскими спецслужбами.

Об этом на своей странице в социальной сети пишет известный журналист Денис Казанский, отметив при этом цепь последовательных событий со стороны Москвы на оккупированной части Донбасса, передает dialog.ua.

Журналист отметил, что ровно за неделю с момента убийства Захарченко группировка бывшего главаря "ДНР" оказалась полностью разгромлена. При этом российский план подразумевал одновременное убийство Захарченко и "Ташкента", однако ближайший соратник главаря "ДНР" неожиданно для Москвы смог выжить.

Теперь "Ташкент", судя по заявлениям боевиков, будет отправлен в Россию и затеряется в ссылке по аналогии с Плотницким. Однако скорость Москвы в зачистке оккупированной части Донбасса достоверно подтверждает, что убийство Захарченко готовила Россия, после чего мгновенно приступила формированию новых "властей" по заранее заготовленному плану.