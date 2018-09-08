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"В Москве принято решение..." - известный журналист рассказал, кто на самом деле убил Захарченко
Скорость, с которой Россия провела зачистку "ДНР" от группировки Александра Захарченко достоверно подтверждает, что бывший главарь "ДНР" был убит российскими спецслужбами.
Об этом на своей странице в социальной сети пишет известный журналист Денис Казанский, отметив при этом цепь последовательных событий со стороны Москвы на оккупированной части Донбасса, передает dialog.ua.
Журналист отметил, что ровно за неделю с момента убийства Захарченко группировка бывшего главаря "ДНР" оказалась полностью разгромлена. При этом российский план подразумевал одновременное убийство Захарченко и "Ташкента", однако ближайший соратник главаря "ДНР" неожиданно для Москвы смог выжить.
Теперь "Ташкент", судя по заявлениям боевиков, будет отправлен в Россию и затеряется в ссылке по аналогии с Плотницким. Однако скорость Москвы в зачистке оккупированной части Донбасса достоверно подтверждает, что убийство Захарченко готовила Россия, после чего мгновенно приступила формированию новых "властей" по заранее заготовленному плану.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, ДНР, боевики, Захарченко, Плотницкий, соцсети, Тимофеев (Ташкент)
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