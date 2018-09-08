Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией

08.09.2018 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией

Главарь "ДНР" Александр Захарченко перед своим громким убийством начал выходить из-под контроля Москвы.

Громкими подробностями о "строптивом" Захарченко поделилась известная российская журналистка Марина Ахмедова, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что Захарченко был убит 31 августа. Его взорвали в кафе, принадлежащем его же охраннику. По данным Ахметовой, у Москвы были мотивы для его ликвидации, так как террориста стало довольно трудно контролировать.

"В последнее время советники Захарченко активно убеждали его в том, что он целый глава целого независимого "государства", и что в отношении Москвы ему нужно держать позу.
В результате Москва в его лице столкнулась с некоторой долей строптивости и неуправляемости", - сообщила журналистка, уточнив, что это очень испугало Москву. Именно поэтому, уверяет Ахмедова, новым главарем "ДНР" был избран откровенно слабый и безвольный персонаж - Денис Пушилин.

"Кандидат, которого Москва выбирает за слабость и безвольность, дискредитирует Москву", - предупредила она, уточнив, что это только усугубит разочарование жителей оккупированного Донбасса "русским миром".



Теги: Донбасс, Москва, убийство, взрыв, ликвидация, ДНР, Пушилин, Захарченко, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх