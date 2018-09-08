ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери

08.09.2018 20:21

Прошедшие сутки на Донбассе стали трагическими для сил ООС. ВСУ понесли невосполнимую потерю, в рядах наших защитников также есть раненые.

Российские оккупанты, как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, 32 раза открывали огонь в сторону украинских позиций, снова применив запрещенный "Минском" калибр, передает "Диалог.UA".

Силам ООС пришлось 10 раз открывать ответный огонь с целью подавления активности оккупантов. К сожалению, один Герой скончался, еще двое украинских военных получили ранения.

Летальные потери понесли и боевики, у них за минувшие сутки 8 сентября трое уничтоженных террористов.

На луганском направлении боевики 14 раз нарушали "перемирие", и дважды здесь применили запрещенное минскими соглашениями оружие. Террористы со стороны Голубовского атаковали Крымское, Светлодарск и применили 152-мм артиллерию и 120-мм минометы.

Кроме того, обстрелам подверглись Счастье, Новгородское, Катериновка, Южное, Орехово, Луганское и Малиновое.

На донецкое направление пришлось 18 прицельных обстрелов, правда без применения орками запрещенного вооружения. Атаки российских наемников зафиксированы вблизи Павлополя, Опытного, Авдеевки, Водяного.

Очень неспокойно было поблизости Гнутово, террористы вчера здешние позиции ВСУ прицельно обстреливали несколько раз, причем с разных вражеских точек – со стороны Заиченко, Пикуз и Верхнешироковского.

С начала текущих суток 8 сентября боевики совершили одну провокацию, она произошла на донецком направлении. Террористы с наступлением ночи открыли огонь в сторону Гнутово, ведя обстрелы с позиций боевиков в районе Заиченко.

Боевых потерь с утра 8 сентября в силах ООС пока не зафиксировано.