«Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина

08.09.2018 21:23

Назначение «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина было прогнозируемым, поскольку является часть одного плана Кремля по Донбассу и Украине в целом. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«В Кремле не существует сценарий невозвращения или возвращения контроля над так называемой "Новороссией", а вообще о манипуляции украинскими выборами. Мечта Кремля – получить во главе нашего государства "украинского Додона". Для этого будут задействованы множество различных технологий», – сказал он.

«Лояльный Кремлю лидер [Украины] нужен, чтобы на кремлевских условиях о широкой автономии и возможности блокирования внешнеэкономических и внешнеполитических решений центральной власти "втюхать" обратно в Украину этот разрушенный, разграбленный Донбасс», – заявил Тука.

«Для того, чтобы начать внешне такие действия, во "главе" этих квази-формирований должны стоять не такие одиозные люди, как Плотницкий и Захарченко, у которых по ушам кровь стекает. Нужны "серые мыши", ботаники, интеллигенция, с которым как-то "и почему бы не поговорить, может стоит с ним за стол переговоров сесть, он же, вроде, и не террорист". Вот такие персонажи будут искать», – считает замминистра МинВОТ.

«Назначение этого "дитя Мавроди" (Дениса Пушилина, – прим. ред.) для меня не является какой-то новостью в этой цепочке, он подходит на такую роль», – добавил Тука.

Источник Донецкие новости