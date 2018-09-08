- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
Донецк – это не только "ватники", звавшие в 2014 году "русский мир" и по сей день пребывающие под влиянием кремлевской пропаганды. Донецк, как пишет блогер Фашик Донецкий, - это еще и те жители города, которые, живя в оккупации, остаются патриотами Украины, верят в освобождение и приближают его, передает "Диалог.UA".
Эти люди – те, кто творят новейшую историю Донецка и Украины. Творят под носом у российских спецслужб и террористов "ДНР", подвергая себя колоссальной смертельной опасности. И делает это не ради славы или наград, а ради того, чтобы как можно скорее закончился этот страшный период в жизни их родного города и в жизни страны. Сделанное этими людьми, отмечает блогер, наверняка будет отражено в учебниках истории. О них будут писать книги и снимать фильмы. Правда, пока сложно сказать, узнаем ли мы когда-либо настоящие имена этих людей. Однако им предстоит еще одна миссия: после деоккупации рассказывать правду о том, что было в Донецке, как жил город и кто из его жителей как себя проявлял. "Несмотря на все попытки одебилить людей с помощью СМИ и тотальную пропаганду, а также постоянные попытки некоторых наших СМИ смешать город с дерьмом, все равно остались те, кто не продался и не стал овощем. Они борются каждый день, хоть о них не показывают сюжеты и вряд ли когда-нибудь узнают их имена, даже после войны", - отмечает дончанин. Блогер подчеркивает, что для этих дончан недавно отпразднованный День независимости Украины – действительно знаменательная дата, и они, несмотря на огромный риск, делают очень много для того, чтобы этот праздник как можно скорее открыто и радостно отмечали на абсолютно всей территории Донецкой и Луганскй областей, без каких бы то ни было ОРДЛО и "ДНР/ЛНР". "Они — это и есть тот Донецк, ради которого идет война. Хотя не, не так. Эти люди — украинцы, и война идет за Украину, ведь война идет не с Донецком, а с РФ и коллаборантами, пусть у коллаборантов и донецкая прописка или луганская. Эти люди — живые легенды. Они — душа этого города. Даже если город сжечь и разрушить в ноль, а потом отстроить, то без души это будет не Донецк. Не забывайте о том,что вы обязаны дожить до Победы и рассказать невыдуманную историю борьбы. Не опускать флаг. Работаем в обычном режиме. Хай оккупанты ходят и оглядываются. Спасибо,что вы есть. Вы и есть Донецк", - резюмирует блогер. Напомним, жители Донецка сделали пронзительное признание Украине.
Теги: Донецк, Донбасс, обращение, патриоты
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Андрей Шишацкий: "Мы - интернационалисты и хаоса не допустим" (ВИДЕО)
- Захарченко обратился к украинцам из Донецка: главарь "ДНР" дал неожиданное обещание
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- В Донецке встретятся представители консульских служб
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься21:32
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко19:58
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры