Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"

08.09.2018 19:19

Донецк – это не только "ватники", звавшие в 2014 году "русский мир" и по сей день пребывающие под влиянием кремлевской пропаганды. Донецк, как пишет блогер Фашик Донецкий, - это еще и те жители города, которые, живя в оккупации, остаются патриотами Украины, верят в освобождение и приближают его, передает "Диалог.UA".

Эти люди – те, кто творят новейшую историю Донецка и Украины. Творят под носом у российских спецслужб и террористов "ДНР", подвергая себя колоссальной смертельной опасности. И делает это не ради славы или наград, а ради того, чтобы как можно скорее закончился этот страшный период в жизни их родного города и в жизни страны. Сделанное этими людьми, отмечает блогер, наверняка будет отражено в учебниках истории. О них будут писать книги и снимать фильмы. Правда, пока сложно сказать, узнаем ли мы когда-либо настоящие имена этих людей. Однако им предстоит еще одна миссия: после деоккупации рассказывать правду о том, что было в Донецке, как жил город и кто из его жителей как себя проявлял. "Несмотря на все попытки одебилить людей с помощью СМИ и тотальную пропаганду, а также постоянные попытки некоторых наших СМИ смешать город с дерьмом, все равно остались те, кто не продался и не стал овощем. Они борются каждый день, хоть о них не показывают сюжеты и вряд ли когда-нибудь узнают их имена, даже после войны", - отмечает дончанин. Блогер подчеркивает, что для этих дончан недавно отпразднованный День независимости Украины – действительно знаменательная дата, и они, несмотря на огромный риск, делают очень много для того, чтобы этот праздник как можно скорее открыто и радостно отмечали на абсолютно всей территории Донецкой и Луганскй областей, без каких бы то ни было ОРДЛО и "ДНР/ЛНР". "Они — это и есть тот Донецк, ради которого идет война. Хотя не, не так. Эти люди — украинцы, и война идет за Украину, ведь война идет не с Донецком, а с РФ и коллаборантами, пусть у коллаборантов и донецкая прописка или луганская. Эти люди — живые легенды. Они — душа этого города. Даже если город сжечь и разрушить в ноль, а потом отстроить, то без души это будет не Донецк. Не забывайте о том,что вы обязаны дожить до Победы и рассказать невыдуманную историю борьбы. Не опускать флаг. Работаем в обычном режиме. Хай оккупанты ходят и оглядываются. Спасибо,что вы есть. Вы и есть Донецк", - резюмирует блогер. Напомним, жители Донецка сделали пронзительное признание Украине.