Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко

09.09.2018 13:22

После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко на оккупированной части Донбасса происходят стремительные изменения - боевики дезертируют и готовы бежать с Востока Украины воевать в Сирию.

Стало известно, что бывшие сторонники Захарченко выступают резко против назначения россиянина Дениса Пушилина на пост главаря "ДНР". Более того, фигура Пушилина для жителей Донецка и местных боевиков настолько неприемлема, что наемники боевых подразделений готовы отправляться на Ближний Восток в составе российских частных военных компаний, чем за 15000 рублей в месяц воевать на Донбассе.

Об этом сообщает пропагандист "ДНР" Вадим Довгалюк-Касимов, сообщая данные о сильных противоречиях и конфликтах внутри "ДНР" после убийства Захарченко в Донецке, передает dialog.ua.

При этом пропагандист призывает своих сторонников к настоящему бунту с помощью силовиков и милиции "ДНР", сообщая о плане захватить ключевые органы власти, правопорядка и СМИ на оккупированной части Донбасса из-за полного неприятия Пушилина. "Ну, не любят Дениса в Донецке. Для дончан он ассоциируется с МММ и "Минском". Хоть всего его медом обмажь - прилетят только осы", - пишет он о мрачных перспективах Пушилина в Донецке.