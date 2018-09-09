Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком

09.09.2018 21:03

Боевики не применяли тяжелое вооружение за минувшие сутки, однако количество огневых атак на позиции ВСУ осталось практически на прежнем уровне.

Как сказано в сообщении штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки 8 сентября террористы более 20 раз обстреливали позиции ВСУ, применяя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, передает "Диалог.UA".

На луганском направлении боевики нарушили "перемирие" 14 раз, больше всего обстрелов со стороны террористов зафиксировано в районе Крымского. Кроме того, обстрелы были зафиксированы вблизи Светлодарска, Луганского, Золотого, Южного, Майорска.

На донецком направлении террористы совершили 11 обстрелов. Боевики открывали огонь по Гнутово, Лебединскому, Красногоровке, Водяному, Павлополю, Марьинке, Верхнеторецкому.

У сил ООС есть один раненый защитник, у террористов - двое убитых и пятеро раненых. Уже с утра 9 сентября боевики дважды из пехотного вооружения атаковали ВСУ на донецком направлении, обстреляв Водяное и Гнутово.