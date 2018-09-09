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"И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"
Назначение исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина – свидетельство того, что Кремлю нужен в марионеточной "республике" полностью подконтрольный руководитель.
Как пишет автор с ником "Черная туфелька", пост которой опубликовал житель Донецка пишущий под ником Фашик Донецкий, назначение на эту должность сперва Дмитрия Трапезникова, ставленика украинского олигарха Рината Ахметова, а потом смена с помощью использования псевдоюридической казуистики его на на Дениса Пушилина – свидетельство того, что велась определенная игра между Ахметовым и Кремлем. И Ахметов эту игру проиграл, передает "Диалог.UA".
Автор отмечает, что если бы главарем "ДНР" стал Трапезников, это бы существенно усложнило для россиян поиск денег, прикарманенных Александром Захарченко и его ближайшими приближенными. Да и ставленник Ахметова Трапезников наверняка бы пытался реализовывать собственные коррупционные схемы, по-своему "мутил" бы с российским финансированием для "республики".
Назначение Пушилина, являющегося не более, чем маргиналом, пытающимся выглядеть относительно прилично – свидетельство того, что, поставив во главе "ДНР" полностью подконтрольную фигуру, россияне всерьез возьмутся за тех, кто разворовывал их деньги. А сам Пушилин – явно временная фигура. И, скорее всего, - претендент на "почетное звание" новой сакральной жертвы", приносимой россиянами время от времени для создания пропагадисткого шума.
"Чепушилин известен своей позицией "ваше никогда не было вашим — ещё до вашего рождения это всё моё". И в порыве выслужиться перед х****м, сразу же слил почти всю команду захараста. И это естественно, доверия с обеих сторон ноль, чепушилин с*ыт что его взорвут, а те понимают, что всё потеряли. Говорят, что некоторые успели сделать ноги, но я их обрадую - это их не спасет, им придется отдать всё взамен на собственную шкурку" – отмечает блогер.
По ее словам, главная проблема Пушилина в том, что его не хотят ни "верхи", ни "низы" во "властных кабинетах" "ДНР". И для самого террориста это стало большой неожиданностью.
"Разговоры против "рыспублики" и ка***стана вышли за пределы кухни, они помнят июльское заявление захараста о том, что чепушило метит на его место. Даже упоротые ватаны пришли к выводу, что он может быть причастен к смерти захарки. И то, что оно из дешевой футболки переоделось в пиджак, отрастило себе унитазный ерш на морде в виде не делает его человеком. Как был де***ом, так им и подохнет, и случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Игра продолжается господа, будьте внимательнее, особенно на улицах. Следующий заход вне стола", - резюмирует блогер.
Теги: Донецк, Донбасс, Ахметов , финансирование, Кремль, жертва, ДНР, Пушилин, Захарченко
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