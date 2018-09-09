Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены

09.09.2018 09:41

“Российско-террористические войска открывали огонь по позициям украинских войск десятки раз в районе тринадцати населенных пунктов.

За прошедшие сутки, 8 сентября, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Отмечается, что оккупанты РФ не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Жертвами ударов боевиков "Л/ДНР" стали бойцы ВСУ на позициях в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецк, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Известно, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Также в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, в течение суток два боевика уничтожены и еще пятеро ранены.