Передел власти в “ДНР”: возврат “республик” в состав Украины. ВИДЕО

09.09.2018 07:41

С момента ликвидации “главаря ДНР” Захарченка началось нарастание конфликта в отношениях между российскими силовыми структурами ФСБ и ГРУ. Полным ходом набирает обороты переворот, связанный с делёжкой власти в “ДНР”.

Большие перемены связаны с попытками куратора “республик” в Кремле Владислава Суркова, представителяГРУ ГШ ВС РФ, отстоять свои позиции в ОРДЛО.

Именно Сурков иначально был автором проекта «Новороссия» и куратором Захарченко. Он инструктировал недолидера “ДНР”на предмет развития тезиса “объединения ДНР и ЛНР в большой Донбасс”.Хотя уже с 2014 года было ясно, что эти два, непризнанные никем, “злокачественных новообразования” не могут существовать вместе, но Сурков, все же надеялся, что его планы не совсем провальны. Увы, это оказалось не так. После 4-х лет безуспешных попыток полностью захватить юго-восток Украины, проект “Новороссия”окончательно развалился.

Не так давно, под давлением “зелёных человечков”, в лице кадровых военнослужащих пограничных войск (ПВ) ФСБ РФ и частной военной компании (“ЧВК Вагнера”), произошла смена власти в “ЛНР”. Бывшего “главу ЛНР”Плотницкого, ещё одну марионетку Суркова, заменили на более подходящую кандитатуру от ФСБ в лице Пасечника. Правда Плотницкому, всё же удалось избежать участи Захарченка и вовремя сбежать с деньгами.

На окупированных териториях Донецкой области всё происходит по тому же сценарию, но уже в более жёсткой форме. Одни, спасая свои шкуры, бегут с непризнанных республик, как крысы с тонущего корабля, а других просто меняют на более угодных.

Как стало известно, вице-премьер, министр доходов и сборов “ДНР” Александр Тимофеев (по кличке Ташкент), подлечившись в президентском номере в Донбасс Палас, со своей свитой — советниками Захарченка Александром Казаковым и Александром Пашиным (Север), прихватив кучу воровских деньжат, сбежали в Россию, якобы в целях безопасности.

После недели царевания Дмитрия Трапезникова, “генпрокуратура ДНР”признала незаконным его назначение на должность и.о. “главы ДНР”. Осознав, что дело “запахло жаренным”и он может повторить судьбу своего предшественника, Трапезников сделал то же самое что и бывшие министры, покинул “республику”присвоив собственность одного из крупнейших предприятий в сфере АПК “ДНР” ООО “Колос Д” на сумму более 850 млн рублей.

Вслед за этим “народный совет ДНР” разогнал всех представителей бывшего “правительства республики”.

Все кадровие перестановки в “ДНР”стали попыткой Суркова, отстоять свои позиции и свою зону влияния на окупированных териториях, а также оправдаться перед “хозяином Кремля” за свои провалы в Великобритании и Сирии.

Сурков, чтобы не проиграть очередную значимую партию ФСБ по Донбассу и поставить своего человека у “власти республики”, нашел свои лазейки в “конституции ДНР”и назначил выборы главы “ДНР” на 11 ноября 2018 года. До проведения выборов, для сознания картинки псевдогосударственности, на временную должность врио главы “ДНР” был назначен “свой” человек в лице МММ-лохотронщика Дениса Пушилина, который ранее отмечался как спикер по Минским переговорам. Не исключено, что его ожидает такая же судьба по “известному” сценарию, как и остальных его предшественников.

Для чего же нужен этот переворот Кремлю? Через назначение Пушилина, власти Кремля будут пытаться впихнуть “ОРДЛО” назад в состав Украины еще до проведения выборов в Украине. Понимая, что Донбасс это огромная територия с населением более 3 млн. человек, которые в последствии могут стать потенциальными голосами на украинских выборах. Заманчивые перспективы выборов президента в Украине, дают возможность властям Кремля и их кураторам, поставить своего кандидата, за которого проголосует всё население Донбасса. И вот проблема захвата Украны, согласно “новому плану”, решена. Остается только ждать продолжения новых “игор престола”по сценарию Кремля.

Источник: news.dn.ua