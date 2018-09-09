Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»

09.09.2018 19:28

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин решил упразднить свое «министерство обороны».

Проживающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус сообщил: «Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что Министерство обороны ДНР — упраздняется. Одна из причин — якобы Минские соглашения, по которым может существовать народная милиция, но не министерство обороны».

Также, Белоус уточнил: «В компетенции МО остались лишь считанные роты, а также вопросы воинских наград и проведение публичных мероприятий (парадов, например)».

Журналист уточнил, что упразднение «Министерства обороны» поспособствует централизации военной сферы у оккупантов, так как «все воинские подразделения, которые находились вне подчинения Корпусу или Внутренних войск „МВД“ — будут поставлены перед выбором: или интеграция, или роспуск».

Источник ДонПресс.