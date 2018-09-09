Ситуация в пунктах пропуска утром 9 сентября

09.09.2018 09:23

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 9 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.

Новотроицкое в оба направления по 5 авто.

Гнутово в оба направления по 15 авто.

Напоминаем, что возобновил свое функционирование контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

5:17 Каргил до моста.

8:45 Каргил в Донецк машин 50-60... не считая льготы. Первая протяжка, основная очередь продвинулась машин на 10-12.

КПВВ «Новотроицкое»

8:38 На 8:00 на Еленовке из Донецка 80 общая +2 льгота.

8:40 На Еленовке пусто на Донецк.

8:44 На Еленовке в Донецк пусто, в сторону Мариуполя 70 авто, льготы нет практически, 5 автобусов с пешими.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.