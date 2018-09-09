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Ситуация в пунктах пропуска утром 9 сентября
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 9 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 50.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.
Новотроицкое в оба направления по 5 авто.
Гнутово в оба направления по 15 авто.
Напоминаем, что возобновил свое функционирование контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
5:17 Каргил до моста.
8:45 Каргил в Донецк машин 50-60... не считая льготы. Первая протяжка, основная очередь продвинулась машин на 10-12.
КПВВ «Новотроицкое»
8:38 На 8:00 на Еленовке из Донецка 80 общая +2 льгота.
8:40 На Еленовке пусто на Донецк.
8:44 На Еленовке в Донецк пусто, в сторону Мариуполя 70 авто, льготы нет практически, 5 автобусов с пешими.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
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