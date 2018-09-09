Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО

09.09.2018 16:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО

В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах:

- Кто теперь главный в Донецке и как это скажется на конфликте?

- Дети в плену у «ДНР».

- Как закалялся европейский Донбасс

Источник: hromadske.dn.ua



Теги: Донецк, Донбасс, дети, Европа, смерть, конфликт, плен, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх