Сомнения исчезли: в России назвали заказчика убийства Захарченко

09.09.2018 12:19

Обвинения России в адрес "экс-вице-премьера "ДНР" Александра Тимофеева (позывной "Ташкент") доказали, что экс-главаря фейковой республики Александра Захарченко убили по заказу Кремля.

Такое мнение выразил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook. По его словам, Москва хотела ликвидировать и "Ташкента", передает from-ua.com.

"Не успел остыть труп Захарченко, а российские СМИ уже начали разоблачать его ближайшего подельника недовзорванного Тимофеева-Ташкента. Исчезли последние сомнения в том, что Захарченко убили по указанию его кураторов-работодателей из Кремля. Они и "Ташкента", видимо, планировали грохнуть, но тот чудом выжил", - заявил политолог.

Он напомнил, что похожая история произошла с бандитами в оккупированных районах Луганской области, где главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого сместили силой, и теперь он находится в России под следствием.

"В "ЛНР" чуть было не дошло до открытого столкновения и междоусобной войны. Видимо, чтобы в "ДНР" не повторилась подобная ситуация, вышедшего из доверия смотрящего решили попросту убить. Причина в обоих случаях одна – мелкие бандиты не по чину брали. Обвинения стандартные: отжим собственности, дань с бизнеса, хищения из бюджета. В общем, все то, чем в несравнимо большем масштабе занимается сама путинская братва. И методы схожи: убийства, пытки, тюрьмы для несговорчивых", – написал Эйдман.