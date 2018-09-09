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В Донецке боевики «ДНР» что-то сжигают. Люди жалуются на удушье и запах
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» в районе Набережной что-то сжигают. Из-за этого люди испытывают проблемы со здоровьем.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты что-то сжигают в районе Набережной. Из-за этого несколько районов города страдают от сильного неприятного запаха, а сердечники и пожилые люди задыхаются. Дончане предполагают, что оккупационные «власти ДНР» срочно сжигают документы и другой компромат.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк тут ужоооо ващеее не до Ташкента»,
«В Донецке вонь усилилась… буквально, дышать нечем уже практически сутки, что-то жгут в р-не Набережной непрерывно… особенно с вечера начинают и до обеда… газовая атака… извините, о неболевшем… тут ужоооо ващеее не до Ташкента… сердечники, старики задыхаются»,
«Подтверждаю, со вчерашнего вечера до утра сегодняшнего дня в Калининском районе от Красногвардейского проспекта до Набережной по проспекту Мира вонь такая, что окна открыть невозможно»,
«Вдень і в центрі Макіївки була такаж ФУЙНЯ… Мо, сучари, документи палять?..))))))»,
«Я сегодня утром об этом писал, в пол пятого проснулся из за гари. Кстати сейчас тоже есть немного (центр, р-н БЛ)».
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, документы, компромат, ДНР, боевики, соцсети
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