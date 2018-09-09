В Донецке срочно снимают с бордов «цитаты» Захарченко

09.09.2018 08:51

Во временно оккупированном Донецке срочно снимают борды с «цитатами» главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что в городе срочным порядком снимаются бордов изображения и «цитаты» главаря «ДНР» Александра Захачренко. Дончане предполагают, что подконтрольные оккупационным «властям ДНР» пропагандисты готовят место для «изречений» Пушилина:

«Ехал по ул. Артема. Рекламщики начали снимать борды с цитатами Захарченко»,

«Готовят место для мудрых изречений Пушка?))».