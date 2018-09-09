Последние новости раздела
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
В Донецке срочно снимают с бордов «цитаты» Захарченко
09.09.2018 08:51
Во временно оккупированном Донецке срочно снимают борды с «цитатами» главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что в городе срочным порядком снимаются бордов изображения и «цитаты» главаря «ДНР» Александра Захачренко. Дончане предполагают, что подконтрольные оккупационным «властям ДНР» пропагандисты готовят место для «изречений» Пушилина:
«Ехал по ул. Артема. Рекламщики начали снимать борды с цитатами Захарченко»,
«Готовят место для мудрых изречений Пушка?))».
Теги: Донецк, Донбасс, пропаганда, оккупация, цитата, Пушилин, Захарченко, соцсети
Читайте также:
- У Захарченко в «ДНР» запускают очередной фейк
- Главарь "ДНР": "Нам противостоит коварный и сильный враг. Понятно, что я не о Киеве..."
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов
- Война главарей "ДНР": Ходаковский наносит новый удар
- Газманов, шарики, салют: в оккупированном Донецке отметили «день республики»
- Каждый прихватил по армии, с обеих сторон по Уралу: в Сеть "слили" подробности "стрелки" Ташкента и Трапезникова
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься21:32
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко19:58
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры