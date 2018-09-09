Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке установили памятник Захарченко и его охраннику

09.09.2018 09:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке установили памятник Захарченко и его охраннику

В оккупированном Донецке возле кафе «Сепар» установили памятник погибшему главарю «ДНР» Александру Захарченко и его охраннику Вячеславу Доценко «Славяну»).

По данным российских СМИ, возле разрушенного кафе «установлен камень с памятной надписью о гибели Героя ДНР Захарченко и его охранника».

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, кафе, памятник, охранник, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх