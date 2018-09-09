В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский

09.09.2018 08:22

Не Захарченко единым живет бандитская "республика". Передел сфер влияния, связанный с ликвидацией главаря "ДНР", не мешает "Министерству госбезопасности" охотиться за мирными жителями региона, несогласными с оккупацией родной земли.

В "ДНР" задержаны несовершеннолетние, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, проще говоря, шпионаже, сообщает "Диалог.UA".

Соответствующую информацию на своей странице в соцстетях опубликовал Павел Лисянский – украинский правозащитник, помощник уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой.

"8 сентября во время мониторинга информационных ресурсов и социальных сетей получена информация о задержании в подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке группы подростков 14-16 лет. Их обвинили в поджоге Памятника шахтерам шахты 13-бис.

Позже факт задержания подтвердили и наши источники. Кроме поджога памятника, подростков обвиняют в работе на спецслужбы Украины.

Это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях ОРДЛО", - написал Лисянский.

Ранее сообщалось: после ликвидации Захарченко, донецкие "спецслужбы" устроили массовые облавы местных жителей по подозрению в убийстве своего главаря. Людей хватали на улице и забирали из дома под покровом ночи.