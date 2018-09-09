В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены

09.09.2018 15:49

Сегодня утром во временно оккупированном Донецке замечено активное движение техники боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сегодня утром были встревожены движением по одной из центральных улиц тяжелой техники боевиков «ДНР» в сопровождении «полиции» с проблесковыми маячками и сиренами.

С мрачным юмором некоторые дончане предположили, что таким образом боевики хотят отметить 9 дней после ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«09.28 Донецк ФБ У нас что парад будет? По пр. Ильича в город поехали какие-то БМП с зенитками. Заметила 3 штуки может больше. Полиция с сигналками сопровождала. А мимо в другую сторону поехало ОБСЕ. Сюр. Так и живем»,

«По какому поводу? Какая-то дата? Чи 9 дней;)».