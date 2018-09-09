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В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших
Мариупольцам, утратившим близких, навязывают свои услуги похоронные фирмы. Звонки с предложениями поступают на личные номера жителей сразу после сообщениий о смерти родственника правоохранителям, медикам или приезда судмедэксперта, передает MRPL.CITY.
При этом остается неизвестным, каким образом похоронные службы узнают оперативно о смерти того или иного мариупольца.
Информацию об этом обнародовал глава общественной организации «Скорбота» Николай Сапаров через Единую систему местных петиций.
«После звонка граждан в полицию, скорую помощь или приезда судмедэксперта к родственникам умершего к ним звонят или наведываются на дом представители коммерческих структур ООО «Мариупольский ритуальный дом», ЧП Полупанова, ЧП «Харон», ЧП Шпортун и другие и навязчиво предлагают свои услуги», - пишет Николай Сапаров.
Он привел примеры письменных жалоб жителей на нелегальных скупщиков «мертвых душ». По его словам, свидетельства подтверждены видеозаписями. В целом таковых в распоряжении ОО насчитывается несколько сотен.
«В результате пока близкие умершего находятся в стрессовом состоянии, их нагло принуждают приобретать ритуальные товары и услуги по завышенной цене без предоставления каких-либо документов. Горожанам приходится переплачивать за такой «сервис» от 2000 до 4000 гривен, так как за информацию, полученную от некоторых нечистоплотных сотрудников полиции, городских больниц и СМЭ коммерсанты платят немалую мзду», - отмечает глава «Скорботы».
Также он привел список вопросов, часто задаваемых мариупольцами, оказавшимися жертвами ритуальных махинаций. Жителей волнует, имеют ли вообще права умершие горожане, могут ли они быть объектами торговли и можно ли предотвратить развернувшуюся в городе торговлю умершими.
«Кроме того, в некоторых городских больницах (ГБ № 1 и другие) осуществляется реклама похоронных организаций и предоставление городских моргов в аренду по непрозрачной процедуре и заниженной стоимости. Вся реальная прибыль от такой «аренды» уводится от налогообложения заинтересованными лицами. В связи с этими свидетельствами, прошу Вас дать указание соответствующим департаментам дать ответ на часто задаваемые горожанами вопросы и принять меры по искоренению криминализации похоронной сферы г. Мариуполя», - обращается к городскому голове Николай Сапаров.
Его петиция собрала 266 подписей из 250 необходимых. В ситуации разберется городской департамент по вопросам безопасности и предотвращения коррупции. Об этом сказано в официальном ответе на петицию.
«В настоящее время структурными подразделениями исполнительного комитета городского совета проводится тщательная проверка предоставленной Вами информации. В связи с большим объемом вопросов, освещенных в петиции, о результатах проверки Вам будет сообщено дополнительно», - отметил директор департамента Григорий Березун.
Теги: Донбасс, Мариуполь, бизнес, похоронное бюро, умерший
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