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Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО

09.09.2018 14:50
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Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО

В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказывают о таких темах:

- Все версии убийства Александра Захарченко в Донецке

- 15 пуль нашли в теле украинского военнослужащего в «Десне». Самоубийство?

- Выжить в тюрьме: в каких условиях отбывают срок.

Источник: hromadske.dn.ua



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, тюрьма, самоубийство, пытки, Захарченко
 
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