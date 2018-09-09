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Архив - Донецкая область

Выборы в ОРДЛО противоречат "Минску"

09.09.2018 13:44
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Выборы в ОРДЛО противоречат "Минску"

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич заявила, что запланированные на 11 ноября "выборы" в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям. Об этом сообщает Трибун.
Как говорится в тексте заявления, Европейский Союз уважает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Реализация Минских соглашений является ключом к урегулированию конфликта.
"В этом контексте объявления о том, что так называемые "выборы" состоятся в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" 11 ноября 2018 года, противоречит духу и букве Минских соглашений, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе", - заявила Косьянчич.
В ЕС призвали избегать любых шагов, препятствующих реализации Минских соглашений и просят Россию повлиять на сепаратистов.
Ранее сообщалось, что 7 сентября боевики "ДНР" и "ЛНР" назначили "выборы" "глав" и "депутатов" псевдореспублик на 11 ноября 2018 года.



Теги: Донбасс, выборы, Минские договоренности, ОРДЛО
 
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