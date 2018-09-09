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Архив - Донецкая область

Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину

09.09.2018 22:31
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Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину

Жители оккупированной части Донбасса возмущены уровнем беспредела, который устроили на блокпостах линии разграничения боевики "ДНР", отмечая при этом преимущества со стороны украинских блокпостов.

Пользовательница Алла Занина рассказала, как 6 часов подряд простояла на блокпосту "ДНР" и прошла через унижения боевиков, передает dialog.ua.

"Сегодня имела удовольствие простоять 6 часов на блокпосту молодой республики. Полный беспредел, а потом строили нас каждый по-своему: один говорит ехать, второй - стоять, третий - я сказал к машинам. Все могут быть главами республики", - с возмущением пишет женщина.

При этом ее собеседница заявила, что блокпосты "ДНР" превратились в подобие украинских "по уровню беспредела", однако в ответ на это женщину быстро поставили на место дончане, рассказав, как украинские военные на блокпостах проверяют быстро, с уважением относясь к людям, в отличие от боевиков.



Теги: Украина, Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, КПП
 
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