Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину

09.09.2018 22:31

Жители оккупированной части Донбасса возмущены уровнем беспредела, который устроили на блокпостах линии разграничения боевики "ДНР", отмечая при этом преимущества со стороны украинских блокпостов.

Пользовательница Алла Занина рассказала, как 6 часов подряд простояла на блокпосту "ДНР" и прошла через унижения боевиков, передает dialog.ua.

"Сегодня имела удовольствие простоять 6 часов на блокпосту молодой республики. Полный беспредел, а потом строили нас каждый по-своему: один говорит ехать, второй - стоять, третий - я сказал к машинам. Все могут быть главами республики", - с возмущением пишет женщина.

При этом ее собеседница заявила, что блокпосты "ДНР" превратились в подобие украинских "по уровню беспредела", однако в ответ на это женщину быстро поставили на место дончане, рассказав, как украинские военные на блокпостах проверяют быстро, с уважением относясь к людям, в отличие от боевиков.