- Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности20:58
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»20:40
- Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе20:20
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе
Статус детей, пострадавших от военных действий на Донбассе получили 1665 маленьких украинцев. В Министерстве соцполитики Украины считают, что это очень низкий показатель. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Менеджер программы «Советник по вопросам ВПО» Валерия Вершинина объясняет, что такой статус могут получить проживающие на оккупированных территориях, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, где проводились боевые действия. Она подчеркнула, что закон о таком статусе действует уже год, однако лишь немногие им воспользовались. Также статус детей, пострадавших от военных действий могут получить дети погибших военнослужащих, дети волонтеров и дети граждан, попавших в плен.
В свою очередь, советник Министерства социальной политики по вопросам ВПО в Киеве Александра Магурова, сообщила, что на сегодня зарегистрировано около 240 тысяч детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — это дети, которые имеют право на получение такого статуса. Однако, многие переселенцы не знают об этом, так как во многих областях Украины его не предоставляли.
Какие льготы будут предоставлены детям, получившим этот статус, пока неизвестно. Детям, которые на данный момент проживают на оккупированных территориях для начала нужно оформить статус ВПЛ, а после этого получить статус детей, пострадавших от войны. Он предоставляется пожизненно и не будет аннулирован послее завершения военного конфликта.
По состоянию на 1 сентября, своим правом воспользовались 1665 человек. В Донецкой области статус получили 585 человек, в Луганской — 825, в Волынской — 122 и в Днепропетровской — 24 ребенка.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, дети, статус, ООС
- Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей
- Свыше 120 детей убила война в Донецкой области
- "Правый сектор" не есть маленьких москалей" (ВИДЕО)
- Детские рисунки и пожелания в зоне АТО пробирают до слёз (ФОТО)
- Война на Донбассе: дети войны по обе стороны конфликта (ВИДЕО)
- Дорогами Донбасса: пронзительный ролик от украинских военных (ВИДЕО)
- «Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ21:45
- Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности20:58
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»20:40
- Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе20:20
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- Собака помогла девушке выйти из длительной комы22:35
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Громкое ЧП в Киеве: во время урока восьмиклассник изрезал ножницами учительницу из-за плохой оценки 22:00
- «Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ21:45
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- В Украине выплачивают сэкономленные зимой субсидии21:15
- Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности20:58
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»20:40
- Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе20:20
- Суд арестовал на 2 месяца участника смертельной аварии в Одессе20:00
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры