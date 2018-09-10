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Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова
Экс-главарь самопровозглашенной «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) решил поделиться своими откровениями об агрессии России на Донбассе, незаконной аннексии Крыма и назначении Дениса Пушилина на должность нового главаря боевиков непризнанной «республики». Как передает replyua.net, о них на своей странице в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов.
«26 апреля 2014 года ко мне в Славянск приехал невзрачный губастый и весь какой-то «рыхлый» персонаж с бегающими глазками и передал наедине некоторую «рекомендацию», в соответствии с которой я должен был сняться с ним без маски перед камерами. На то время я был ошарашен - поскольку «снятие балаклавы» (т.е - выход из роли фактически анонимного «спеца из России») - означал полную смену первоначального замысла операции, при которой я - как и в Крыму - должен был сделать своё (весьма непростое и опасное) дело в тени и исчезнуть, уступив место «местному лидеру», - приводит цитату боевика журналист.
Теги: Донбасс, ДНР, Стрелков, Гиркин
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