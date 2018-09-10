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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям

10.09.2018 14:30
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Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой демонстративно угрожают людям, стоящим в очереди. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Под временно оккупированной Горловкой боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту демонстративно угрожают людям, стоящим в очереди, «разогнать всех и никого не пускать».

Вот что рассказывают люди ставшие свидетелями происходящего:

«Выезжала недавно через майорск, абезяны лазят, яйца чешут, и один стал так показушно и пузо чешет, «Вася шота я как то без настроения, желание такое всех разогнать нах и никого не пускать!» видно что тварь конченная 2кл образования, на укр постах все слажено, все при работе».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, угрозы
 
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