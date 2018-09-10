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Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями
В связи со смертью «главы ДНР» Александра Захарченко Кремль не будет нарушать конструкцию Минских соглашений, ему, как подписанту, также, как и «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому просто ищут замену. Такое мнение высказала политолог Светлана Кушнир.
«Две подписи, которые стоят под Минскими соглашениями, Плотницкого и Захарченко – это остались только подписи. Людей, которые представляли "ДНР" и "ЛНР" в этом переговорном процессе, нет: Плотницкий где-то сидит, Захарченко уже лежит на глубине двух метров, хотя есть версия, что он не погиб», – говорит она.
По ее словам, в этой связи заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о встрече в «Нормандском формате» вполне логичны. «Нет Захарченко, нет Плотницкого, надо кого-то вводить в этот переговорный процесс, а это позиция – вопрос времени, чтобы эти новые как-то включились», – добавила Кушнир.
Как заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, Лаврова надо правильно читать и слушать: «Лавров сказал о том, что встречи "Нормандской четверки" после убийства Захарченко не будет в ближайшее время, а не вообще не будет».
Политолог Владимир Фесенко также убежден, что Россия не откажется от выполнения Минских договоренностей из-за смерти Захарченко, но будет «продавливать» выгодные ей условия.
Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.
7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.
Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, оккупация, Минские договоренности
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