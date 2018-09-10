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Архив - Донецкая область

Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко

10.09.2018 18:32
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Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко

Оккупанты ОРДО намерены мстить за смерть их убитого главаря Александра Захарченко.

ВРИО главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил: «Давайте смотреть здесь более прагматично. Естественно, мы это не оставим без ответа. Какой это ответ будет, какой это будет период времени и насколько он будет болезненным для Украины — узнаем позже. Но то, что без ответа это не останется, — однозначно».

В то же время, он уточнил, что в Украине «есть здравые люди» и подчеркнул, что он с ними общается: «Я общаюсь с такими людьми. Я не думаю, что мне нужно прекратить с ними общаться. У них нет сейчас должной поддержки из-за страха — не из-за того, что люди не хотели бы поддержать. Потому что репрессивная машина — она все же развернута на полную мощность».

Также, Пушилин добавил, что «это меньшинство радикальное, но оно, это меньшинство, сейчас у власти при поддержке Запада».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, месть, ДНР, Пушилин, Захарченко
 
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