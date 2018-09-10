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"РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия

10.09.2018 15:46
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"РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия

Российский депутат Константин Затулин ​считает, что Кремлю нужно вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей в состав Украины для роста числа пророссийских граждан.

Один из сторонников агрессии РФ против Украины и российский депутат Константин Затулин удивил своим заявление о необходимости возврата "Л/ДНР" под управление Киева, передает "Диалог.UA". "Мы понимаем, что после того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников той части пророссийски настроенных россиян и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины", - отметил он. По его мнению, деоккупация Донбасса крайне важна, но обязательно с амнистией, сведения счетов и особым статусом. "Именно возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины.

А федеральная Украина – это то, на чем сердце должно успокоиться", – описал Затулин тактику Москвы. Напомним, Пушилин заявил, что Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине. Ранее сообщалось, эксперт оценил, когда же Путину будет нечем платить за ОРДЛО.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, заявление
 
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