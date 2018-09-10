Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе

10.09.2018 19:15

Речь идет только об одном учебном заведении – школе № 1.



Непростая ситуация возникла с подвозом школьников к учебному заведению № 1. Географически эта школа расположена на окраине города, поэтому детям из дальних районов Константиновки приходится добираться с пересадкой, чтоб вовремя попасть на занятия.



Все дело в том, что после реорганизации системы образования школу № 1 и гимназию объединили. Предполагалось, что эти два коллектива станут основой опорной школы в Константиновке. Однако статус «опорного» это учебное заведение официально так и не получило, поскольку в Константиновке даже не инициировано образование громады. Соответственно, бесплатного подвоза детей из дальних районов не будет.



В начале учебного года родители столкнулись с проблемой – как детям из Сантуриновки, Горы, Первомайского поселка и Новоселовки добраться на уроки.



Перевозчики отказывались возить школьников за 120 гривень в месяц, и это только за подвоз утром. Чтоб решить этот вопрос, родители организовали собрание.



– Сейчас в нашей школе учатся 658 школьников, только 220 нуждаются в подвозе, – рассказала исполняющая обязанности директора школы № 1 Инна Гниденко. – Раньше, пока дети учились в гимназии, все плати по 75 гривень, независимо от того, ездили они на уроки или шли в школу пешком. Теперь подвоз будут оплачивать только те родители, чьим детям нужно добираться до школы автобусом. Соответственно, цена выросла.



После долгих споров все пришли к выводу, что пока детей на занятия будет возить один перевозчик, который будет делать два рейса.



– Цена проезда одного школьника в одну сторону – 9,5 гривень, родительская плата составляет 7 гривень. Нам удалось договориться с городским головой Сергеем Давыдовым о том, что 2,5 гривни за каждого ученика будут доплачивать из городского бюджета, – подытожила Инна Александровна.



Но этот вариант неокончательный. Родители будут искать других перевозчиков, чтоб удешевить стоимость подвоза.

Источник: https://zi.dn.ua