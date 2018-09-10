Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности

10.09.2018 20:58

Старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк считает, что украинские прибрежные зоны в большой опасности, и США следует передать Киеву вооружение для защиты границ.

Об этом сообщает издание The Atlantic Council, передает "Диалог.UA". Украинская армия начала переброску военной техники на Азовское море для создания в регионе корабельно-катерной группировки ВМФ Украины. Он считает, что Кремль не зря дал приказ провести военные учения столь близко к Украине. Бланк убежден, что в РФ уже отрабатывают военное вторжение в Украину путем нападения с моря.

Эксперт предполагает, что агрессия Москвы распространится от Азовского моря до Одессы. Бланк поддерживает идею Курта Волкера о том, что Кремль не будет делать никаких поспешных решений и не станет проявлять агрессию в Украине до выборов президента 2019 года. Но он убежден, что украинским военным уже следует передать вооружение, чтобы они могли отбить атаку России с моря. Эксперт сообщил, что правительство США должно передать Украине противокорабельные ракеты US-AGM-84 Harpoon Block II ("Гарпун"), противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM A, а также норвежские ракеты NSM, как можно быстрее. Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд уверен в том, что экономические возможности РФ скоро пойдут вразрез с имперскими амбициями Владимира Путина, и конфликты в Украине и Сирии придется прекратить.



Источник: www.dialog.ua