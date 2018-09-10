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Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»
По данным Госпогранслужбы все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.
Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 35/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/30;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8060 человек и 1070 транспортных средств;
«Марьинка» — 7940 человек и 1560 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6350 человек и 1440 транспортных средств;
«Гнутово» — 2620 человек и 650 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7650 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Майорск, КПВВ
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