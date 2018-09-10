Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»

10.09.2018 09:40

По данным Госпогранслужбы все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 35/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/30;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8060 человек и 1070 транспортных средств;

«Марьинка» — 7940 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6350 человек и 1440 транспортных средств;

«Гнутово» — 2620 человек и 650 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7650 человек.

Источник: https://donpress.com