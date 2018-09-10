Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности

10.09.2018 09:30

Сообщение о расстреле дончанина появилось в соцсети Twitter.

Убийство произошло еще на минувшей неделе, данных о погибшем нет. Очевидец рассказал, что террористы открыли огонь по мужчине, когда он начал от них убегать, передает "Диалог.UA". ЧП произошло на ЖД вокзале, когда боевики проводили проверку документов у пассажиров и водителей автобусов.

При этом автор поста, скрин которого сделал на своей странице в Twitter Залишенець Донецький не уточнил: у водителя не было при себе личных документов либо документов на управление транспортным средством. "Застрелили водителя маршрута 19а АС Червоногвардейская - АС Ж/Д вокзал при попытке к бегству из-за отсутствия документов", - говорится в сообщении. Под постом тут же развернулись бурные комментарии. Одним эта история показалась выдуманной, вторые заявили, что уже ничему не удивляются.



Уточним, что ЧП имело место быть 1 сентября, на следующий день после того, как в центре Донецка был ликвидирован главарь террористов Захарченко. После взрыва в кафе "Сепар" террористы расставили по городу блокпосты и даже спустя неделю после смерти главаря "ДНР" не перестают устраивать внезапные проверки документов у дончан прямо посреди улиц. Напомним, напуганные дончане сообщили о трех взрывах возле "МВД" "ДНР" в центре Донецка.



Источник: www.dialog.ua