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Архив - Донецкая область

Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности

10.09.2018 09:30
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Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности

Сообщение о расстреле дончанина появилось в соцсети Twitter.

Убийство произошло еще на минувшей неделе, данных о погибшем нет. Очевидец рассказал, что террористы открыли огонь по мужчине, когда он начал от них убегать, передает "Диалог.UA". ЧП произошло на ЖД вокзале, когда боевики проводили проверку документов у пассажиров и водителей автобусов.

При этом автор поста, скрин которого сделал на своей странице в Twitter Залишенець Донецький не уточнил: у водителя не было при себе личных документов либо документов на управление транспортным средством. "Застрелили водителя маршрута 19а АС Червоногвардейская - АС Ж/Д вокзал при попытке к бегству из-за отсутствия документов", - говорится в сообщении. Под постом тут же развернулись бурные комментарии. Одним эта история показалась выдуманной, вторые заявили, что уже ничему не удивляются.

Уточним, что ЧП имело место быть 1 сентября, на следующий день после того, как в центре Донецка был ликвидирован главарь террористов Захарченко.  После взрыва в кафе "Сепар" террористы расставили по городу блокпосты и даже спустя неделю после смерти главаря "ДНР" не перестают устраивать внезапные проверки документов у дончан прямо посреди улиц. Напомним, напуганные дончане сообщили о трех взрывах возле "МВД" "ДНР" в центре Донецка.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, водитель, маршрутка, вокзал, расстрел, Захарченко
 
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