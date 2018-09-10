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"Станет нищей, все придется вернуть", - в Донецке крепко взялись за вдову Захарченко, хотят "отжать" имущество
Недвижимостью и прочим имуществом жены скончавшегося террориста заинтересовалось "МВД" "ДНР".
По данным источников, в дом к Наталье Захарченко уже не раз приходили "силовики" из "министерства", которые задавали вопросе вдове террориста относительно ее машин и домовладений. Тelegram-канал "Двойное дно" со ссылкой на свои источники пишет, что данным вопросом в "МВД" донецких боевиков заинтересованы всерьез, передает "Диалог.UA". Прежде всего донецких полицаев интересует дом на улице Торецкой, а также происхождение автомобилей семьи террориста, в том числе и "Лексусов" с одинаковыми номерами 2777.
Кстати, так и остался невыясненным вопрос относительно статуса Натальи Захарченко. Неизвестно, развелся ли боевик со своей первой женой, тоже Натальей, от которой у него было двое детей. Сама нынешняя вдова сейчас разъезжает по позициям террористов и заверяет боевиков, что дело мужа будет продолжать. Вдове уничтоженного главаря 32 года, она дончанка. Жена Захарченко участвовала в боевых действиях, у нее была кличка "Мама". От боевика имеет детей, всегда ходит с охраной. Источники уверены, что совсем скоро жену Захарченко ждет такая же участь, как и его близких соратников.
Того же "министра" Тимофеева, которого уже не раз допросили, и который выехал из "ДНР". Ташкента обвиняют в "отжиме" предприятий в свою пользу, неслабых хищениях из "бюджета" "ДНР" и разворовывании средств из РФ в особо крупных размерах. Что касается жены Захарченко, она достаточно богатая бизнес-вумен. Не без содействия мужа террориста она завладела не одним предприятием и ООО на территории "ДНР". Но, по всей видимости, все это, скорее всего, новая команда террористов, пришедших к "власти" в "ДНР" – "национализирует". "Наташа станет нищей, все придется вернуть", "Без Захарченко она никто, я бы на ее месте драпанул из Донецка", " Жену Захарченко просто разорят, была всем, станет никем", – рассказывают источники из Донецка.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, убийство, имущество, вдова, ДНР, Захарченко
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