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«Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»
ФСБ России задержала боевика «Исламское государство», якобы работавшего на СБУ,
РосСМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщают, что российские силовики задержали уроженца Дагестана Меджида Магомедова, являющегося членом ИГ, который на допросе заявил, что якобы украинские спецслужбы снабжают террористов информацией и оружием.
В ФСБ отметили: «Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области».
Также, по данным российских силовиков, при задержании у него якобы изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет с глушителем и боеприпасы. В то же время, в ФСБ подчеркнули, что Магомедов также заявил, что спецслужбы Украины «оказывают помощь боевикам ИГ, финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов в России» и используют террористов для «устранения лидеров ЛНР и ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ИГИЛ
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