В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке

10.09.2018 09:45

Представители так называемого «министерства внутренних дел ДНР» опровергли данные о взрывах на территории оккупированного Донецка 9 сентября.

Как передает replyua.net, об этом сообщают пропагандистские СМИ. «МВД ДНР сообщает, что 9 сентября на территории Донецка не было зафиксировано никаких взрывов и чрезвычайных происшествий техногенного характера», – говорится в сообщении.



Как известно, ранее пользователи соцсетей проинформировали, что в Донецке прогремели три мощных взрыва. Также отмечалось, что они прозвучали в районе здания «МВД ДНР» на площади Дзержинского. В сети тут же распространились слухи о том, что это могло быть покушение на самопровозглашенного «главу МВД ДНР» Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря «ДНР» Дениса Пушилина.



Ранее стало известно, что главаря «ДНР» Александра Захарченко уничтожили в результате взрыва в кафе «Сепар» оккупированном Донецке. Также тяжелые травмы получил так называемый глава «минфина ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент») и глава молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.