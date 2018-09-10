Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ

10.09.2018 08:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ

Вчера, 9 сентября, террористы «ЛДНР» на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил десять раз нарушили перемирие, которое было достигнуто сторонами в Минске.

Как информирует replyua.net, на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook отмечается, что оккупанты обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины в районах сразу девяти населенных пунктов. Но бойцы ООС сумели выстоять в жестоких боях без потерь личного состава.

В частности, в сводке отмечается: «В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По защитника Крымского, кроме того, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов».

Также стоит отметить, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх