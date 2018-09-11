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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят

11.09.2018 17:23
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Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги и обочины вблизи временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, рядом с минами оставляют гранаты. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Миссия и далее фиксировала наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов. 9 сентября на расстоянии около 2 км к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) команда СММ впервые заметила частично зарытую мину (неустановленного типа) в 2–3 м к югу от дороги и рядом с ней ручную гранату (типа Ф-1) с чекой примерно в 0,5 м к югу от дороги (отсутствовали по наблюдениям 8 сентября 2018 года)»



Теги: Донбасс, мина, дороги, ДНР, боевики, минирование
 
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