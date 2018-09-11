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Архив - Донецкая область

Боевики готовятся наступать: переброска колонны российских БТРов через улицу Артема в Донецке. ВИДЕО

11.09.2018 08:28
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Боевики готовятся наступать: переброска колонны российских БТРов через улицу Артема в Донецке. ВИДЕО

Колонна тяжелой техники из России проследовала прямо по центральным улицам Донецка.

Новенькие БТРы сняли очевидцы и распространили по Сети, передает "Диалог.UA".

Примерно 20 бронетранспортеров в сопровождении машин полицейских "ДНР"" проехали по ул. Артема.

Причем переброска, как рассказали местные жители, случилась днями, когда в Донецке было пасмурно и шел дождь, что видно по опубликованным кадрам.

"Как на парад. Выглядят, как только что с конвейера", "В шахтах откопали новенькие БТРы, вот же па**уды кон***ные", "Судя по погоде, это вчера-сегодня", "По Артема в сторону Мариуполя", "Т**ри.. " – комментируют кадры в Сети.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, полиция, БТР, ДНР, боевики, бронетехника
 
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