Боевики готовятся наступать: переброска колонны российских БТРов через улицу Артема в Донецке. ВИДЕО

11.09.2018 08:28

Колонна тяжелой техники из России проследовала прямо по центральным улицам Донецка.

Новенькие БТРы сняли очевидцы и распространили по Сети, передает "Диалог.UA".

Примерно 20 бронетранспортеров в сопровождении машин полицейских "ДНР"" проехали по ул. Артема.

Причем переброска, как рассказали местные жители, случилась днями, когда в Донецке было пасмурно и шел дождь, что видно по опубликованным кадрам.

"Как на парад. Выглядят, как только что с конвейера", "В шахтах откопали новенькие БТРы, вот же па**уды кон***ные", "Судя по погоде, это вчера-сегодня", "По Артема в сторону Мариуполя", "Т**ри.. " – комментируют кадры в Сети.