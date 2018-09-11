Бойцы ВСУ отомстили врагу за смерть побратима: у российских наемников два "200-х" и четыре "300-х"

11.09.2018 10:02

Пресс-центр штаба ООС сообщил о летальных потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбасса.

За прошедшие сутки, 10 сентября, боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям, трижды применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" применяли минометы 120 мм калибра в районе Луганского, минометы 82 мм калибра - вблизи Крымского. А защитники Водяного пострадали от ударов орудий обоих калибров.

К сожалению, в результате боевых действий один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранение. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов были уничтожены, четверо ранены.

С начала суток враг, 11 сентября, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.