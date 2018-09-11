Что делать переселенцу, если ему прекратили выплачивать пенсию? Опубликована инструкция от юриста

11.09.2018 11:20

Внутренне перемещенные лица, которые внезапно перестали получать пенсии, могут защитить свои права — юристы опубликовали пошаговую инструкцию для этого.

Свои разъяснения дали специалисты благотворительного фонда «Право на захист», который отстаивает права ВПЛ, передает donpress.com.

Они подчеркивают: вылат могут лишиться как переселенцы, вернувшиеся на оккупированные территории, так и те, кто безвыездно проживает на территориях, подконтрольных Украине. Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 8 июня 2016 года, Пенсионный фонд часто нарушает права переселенцев на пенсионное обеспечение.

Что делать, чтобы восстановить выплаты, которые были прекращены?

Первый (и, по сути, единственный) шаг — обратиться в суд. Для этого следует:

1. Обратиться в территориальный орган ПФ по месту проживания (адрес, указанный в справке переселенца) и выяснить причину прекращения выплат. Обратиться можно лично, подав в приемную или канцелярию письменный запрос, или же направить аналогичный запрос ценным письмом.

Причины возможного прекращения выплат:

Отсутствие переселенца дома во время проведения проверки;

Отмена справки ВПЛ — может произойти из-за появления информации о выезде переселенца за границу, на временно оккупированную или неподконтрольную территорию Украины на срок более 60 дней.

2. Подать исковое заявление в суд.

Лучше всего это делать при поддержке юристов.

3. Подать в суд необходимые документы.

Их полный список:

паспорт,

идентификационный код,

справка ВПЛ (если она была аннулирована, и пенсию прекратили платить на этом основании, нужно получить новую справку),

пенсионное удостоверение,

ответ на обращение в территориальное отделение ПФУ,

выписка с банковского счета, на который начисляется пенсия,

квитанция об уплате судебного сбора за подачу административного иска (оформить ее помогут юристы).

Сумма судебного сбора — 680 грн. Льготные категории граждан имеют право не платить этот взнос.

На какой результат можно рассчитывать?

Как подчеркивают в «Право на захист», как правило, исход судебных разбирательств для переселенцев положителен. Более 80% решений выносятся в их пользу. Следует быть готовым к тому, что разбирательство будет длиться 3−7 месяцев.