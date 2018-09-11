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Архив - Донецкая область

Новоазовский район попал под осбтрел: повреждены три жилых дома

11.09.2018 12:18
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Новоазовский район попал под осбтрел: повреждены три жилых дома

В оккупированном Новоазовском районе в результате обстрела были повреждены три дома в селах Коминтерново и Октябрь.

В «администрации» Новоазовского района отметили: «Вчера в период 19:00 — 20:00 в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены два частных жилых дома в селе

Коминтерново, в 1:00 ночи обстрелом поврежден еще один дом в селе Октябрь», передает donpress.com.

В домах повреждены крыши, дымоходы, окна и двери.



Теги: Донбасс, дом, Новоазовский район, повреждения, ВСУ, обстрелы
 
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