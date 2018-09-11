Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"

11.09.2018 09:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"

Российскому наемнику повезло быть похороненным у себя на родине, а не в безымянных общих могилах на Донбассе, куда десятками сбрасывают "отохотившихся" террористов.

Как это часто бывает, о смерти российского наемника стало известно не сразу, передает "Диалог.UA".

Данные и фото боевика показал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Террорист был известен в среде боевиков под кличкой "Тула", его звали Дмитрий Воротилин. Поддержавшая желание сына ехать на Донбасс и убивать украинцев, его мать теперь в соцсетях убивается, что сын мертв.

Террорист родился в феврале 1986 года, был ликвидирован на Донетчине и похоронен в Тульской области.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, террорист
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх