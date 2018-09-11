Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"

11.09.2018 09:21

Российскому наемнику повезло быть похороненным у себя на родине, а не в безымянных общих могилах на Донбассе, куда десятками сбрасывают "отохотившихся" террористов.

Как это часто бывает, о смерти российского наемника стало известно не сразу, передает "Диалог.UA".

Данные и фото боевика показал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Террорист был известен в среде боевиков под кличкой "Тула", его звали Дмитрий Воротилин. Поддержавшая желание сына ехать на Донбасс и убивать украинцев, его мать теперь в соцсетях убивается, что сын мертв.

Террорист родился в феврале 1986 года, был ликвидирован на Донетчине и похоронен в Тульской области.