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Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"
11.09.2018 09:21
Российскому наемнику повезло быть похороненным у себя на родине, а не в безымянных общих могилах на Донбассе, куда десятками сбрасывают "отохотившихся" террористов.
Как это часто бывает, о смерти российского наемника стало известно не сразу, передает "Диалог.UA".
Данные и фото боевика показал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.
Террорист был известен в среде боевиков под кличкой "Тула", его звали Дмитрий Воротилин. Поддержавшая желание сына ехать на Донбасс и убивать украинцев, его мать теперь в соцсетях убивается, что сын мертв.
Террорист родился в феврале 1986 года, был ликвидирован на Донетчине и похоронен в Тульской области.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, террорист
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