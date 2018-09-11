Очередная смерть на КПВВ! На пункте пропуска «Майорск» умер мужчина

11.09.2018 15:30

Пересекая линию разграничения, на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» сегодня, 11 сентября, умер 81-летний мужчина.

Об этом сообщает Depo.Донбасс.

Так, сегодня мужчина вместе с женой пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию. Утром, когда очередей на КПВВ еще не было, ему внезапно стало плохо.

Известно, что он болел сахарным диабетом. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.