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"Окно возможностей схлопывается..." - депутат российской Думы рассказал о захвате Мариуполя
В Интернете опубликовано знаковое заявление депутата российской Думы Константина Затулина, который открыто жалеет о прекращении наступления российских военных после Мариуполя, называя это "самой тяжелой ошибкой" российских властей.
Скандальное заявление потрясло наглостью соцсети. Обративший внимание на интервью Затулина, который является первым заместителем комитета Думы по делам СНГ, невольно отметил всю суть подлой российской войны в Украине: заявляющие о полном отсутствии российских военных на Донбассе в эфирах росТВ российские чиновники одновременно признаются в операции по захвату Мариуполя 2014 года. Более того, Затулин заявляет, что окно возможностей для России "схлопывается" и вернуться к захвату Донбасса в нынешних условиях РФ будет тяжело. ""Гражданская война в Украине" - это когда депутат Госдумы РФ Затулин официально заявляет: мы совершили самую тяжелую ошибку в 2014 году, в сентябре, когда остановились в городе Мариуполь", - написал пользователь.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, депутат, Мариуполь, Госдума, захват
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