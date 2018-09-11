Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Окно возможностей схлопывается..." - депутат российской Думы рассказал о захвате Мариуполя

11.09.2018 13:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Окно возможностей схлопывается..." - депутат российской Думы рассказал о захвате Мариуполя

В Интернете опубликовано знаковое заявление депутата российской Думы Константина Затулина, который открыто жалеет о прекращении наступления российских военных после Мариуполя, называя это "самой тяжелой ошибкой" российских властей.

Скандальное заявление потрясло наглостью соцсети. Обративший внимание на интервью Затулина, который является первым заместителем комитета Думы по делам СНГ, невольно отметил всю суть подлой российской войны в Украине: заявляющие о полном отсутствии российских военных на Донбассе в эфирах росТВ российские чиновники одновременно признаются в операции по захвату Мариуполя 2014 года. Более того, Затулин заявляет, что окно возможностей для России "схлопывается" и вернуться к захвату Донбасса в нынешних условиях РФ будет тяжело. ""Гражданская война в Украине" - это когда депутат Госдумы РФ Затулин официально заявляет: мы совершили самую тяжелую ошибку в 2014 году, в сентябре, когда остановились в городе Мариуполь", - написал пользователь.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, депутат, Мариуполь, Госдума, захват
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх