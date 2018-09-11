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Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО
В России стартовали масштабные военные учения, задействованы целые армады из десятков тысяч танков, сотен самолетов и десятков кораблей. Параллельно командно-штабные занятия проводит и так называемая армия “ДНР”, которая привлечет к военному сбору около 4 тысяч человек.
Могут ли столь масштабные тренировки кадровых военных и боевиков угрожать Украине - разбирался OBOZREVATEL.
Учения российской армии “Восток-2018” - крупнейшее военное события за последние 40 лет. Как передает Минобороны РФ, в тренировочных операциях задействовано: 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Вдобавок ко всему, военные сборы проходят совместно с армиями Китая и Монголии на Дальнем Востоке и морских акваториях. Учения длятся неделю, с 11 по 17 сентября.
Это уже как минимум вторая масштабная операция за последние несколько лет. В прошлом году армия РФ провела “Запад-2017” прямо у границы со странами Альянса. В ходе стрельб и специальных заданий обучение на западных полигонах прошли 100 тысяч российских военных.
Прошлогодние учения не на шутку встревожили украинское Минобороны, ведь тогда в прямой досягаемости к украинской границе были десятки тысяч российских военных.
В этом году армия РФ проводила несколько крупных подготовительных операций как в оккупированном Крыму, так и в приграничных с Украиной регионах. Тогда речь шла об отработки мер по защите от оружия массового поражения, а также применения ракетных комплексов “Искандер-М”.
Часть маневров прошла на полигоне в 80 км от украинской границы в Крыму.
Стоит отметить, за последние несколько лет Россия регулярно проводит военные сборы по всей территории страны. Еще в августе 2017 года, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выяснила, войска РФ тренируются в три раза чаще чем армии стран НАТО.
Не забывают и про боевиков
Военные учения проходят и на территории так называемой “ДНР”. 10 сентября командно-штабные сборы на местности организовало “оперативное командование республики”. Отмечается, к тренировкам подключили 4 тысячи человек и 300 единиц техники. Терорристы уверяют, все маневры проходят согласно предварительным договоренностям. Кадры переброски военной техники через Донецк уже попали в сеть.
"Все будет происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях", - подчеркнул замглавы командования “ДНР” Эдуард Басурин.
Правда, по информации исследовательского сайта Bellingcat, к учениям на оккупированных территориях подготовилась и Россия. Так, на Донбассе были обнаружены новейшие системы радиоэлектронной борьбы, поступившие в вооруженные силы России в этом году.
Речь идет о системе РБ109-А "Былина", которая впервые применена в ходе учений "Запад-2017" и поступила в Вооруженные силы России только в этом году.
“Система использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов”, - указано в сообщении исследовательской группы.
Кроме того, на территории ОРДЛО СММ ОБСЕ зафиксировали еще три новейших российских системы РЭБ.
"Репеллент-1" была разработана в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, угроза, ДНР
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